В Испании сквоттеры захватили отель и стали сдавать его в аренду

18:03 2025-05-03
В Испании сквоттеры захватили отель и стали сдавать его в аренду

Владелец гостиницы подал на захватчиков в суд, однако разбирательства оказались безуспешны.

200 сквоттеров в середине февраля 2025-го года поселились в огромном заброшенном отеле Callao Sport на Тенерифе. Более того, незваные гости стали даже сдавать его в субаренду. 

Отель расположенном в одном из самых популярных туристических районов Канарских островов. В нем 92 номера, роскошные удобства. Всем этим пользуются люди, незаконно занявшие не только номера: постояльцы живут и в ресепшене, и в спортзале. Даже на кухнях и в кабинах для спа-массажа.

При этом счета за коммунальные услуги получают владельцы отеля. Они обратились в суд, однако тот отклонил их просьбу о немедленном выселении сквоттеров.

Местные жалуются, что в захваченном отеле происходит круглосуточный гудеж, всю ночь горит свет. Некоторые подозревают, что на данной ситуации наживаются преступные сети.

По словам одного из местных жителей, в районе этого отеля увеличилось количество краж. Мародеры разбирают мебель, а материалы продают в Интернете. 

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