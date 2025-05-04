Долг платежом красен: Джордж Клуни отблагодарил 14 лучших друзей, подарив каждому по $1 млн

Эпизод произошел в 2013 году. Джордж Клуни позвал всех своих давних друзей в гости и каждому вручил целый чемодан денег. Он сделал это в знак благодарности, ведь в те далекие дни, когда Джордж был никому не известен и беден, эти люди были рядом и оказали ему поддержку. Он не забыл это и решил добром ответить на добро, пусть даже спустя многие годы.

По информации Forbes, состояние Клуни составляет примерно 500 млн долларов. Группу из 14 друзей он называет The Boys, но имен актер никому раскрывать не хочет.

Джордж Клуни принял решение отдать 14 млн долларов, когда неожиданно ему выдали очень большой гонорар. Деньги актер получил за участие в триллере "Гравитация".

Я спал на их диванах, когда был на мели. Они одолжили мне денег, когда я был на мели. Они помогали мне, когда я нуждался в помощи на протяжении многих лет. И я помогал им на протяжении многих лет. Мы все хорошие друзья

Актер вспомнил, как все 35 лет эти люди были рядом и помогли ему стать тем, кем он стал:

Я подумал, знаете, без них у меня ничего этого не было бы. И мы все очень близки, и я просто подумал, что если меня собьёт автобус, они все будут в завещании. Так какого чёрта я жду, когда меня собьёт автобус

Джордж рассказал, как он все это сделал. Сначала отправился в тайное место в Лос-Анджелесе, где взял "огромные пачки наличных". Потом разложил деньги в 14 чемоданов, сложил все в специально арендованный фургон.

Так Клуни приехал домой в сопровождении двух охранников. Туда же пригласил друзей. Джордж усадил ребят за стол и показал карту, где были отмечены все места, в которых он побывал благодаря их помощи.

Он сказал своим друзьям: как бы вы отплатили таким людям за помощь? И добавил: а как насчет миллиона баксов?

Один из друзей, Рэнди, не хотел брать деньги, тогда Джордж заявил: Если Рэнди не возьмет миллион, его не получит никто.

Вместе с Рэнди Джордж основал компанию по производству текилы Casa Amigos, которая потом была продана за 1 млрд долларов в 2018 году.

Но не у всех друзей Клуни дела были так хороши, как у Рэнди.

Один из них работал в баре в Техасе в аэропорту, пытаясь просто прокормить свою семью, каждый день ездил на работу на велосипеде. Я имею в виду, что эти ребята заботились о Джордже, а теперь он возвращает им всё это.

Об этом рассказал Рэнди, вспоминая благородный поступок своего хорошего друга Джорджа Клуни.