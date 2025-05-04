На Землю из космоса стремительно несется советская межпланетная станция

Спутник «Космос 482» Советский Союз запустил в 1972 году. Он должен был доставить зонд к Венере, но капсуле из-за неисправности в двигателе не удалось покинуть земную орбиту, потому она оставалась там долгие 53 года.

Но теперь спутник решил, что настало возврата домой. Правда, это возвращение не всем придется по душе.

Астроном Джонатан Макдауэлл сообщил, что возвращение на Землю спутника «Космос 482» представляет потенциальную опасность, потому что остается риск, что он может упасть в густонаселенную территорию.

Данный объект имеет размер с машину и вес около полтонны. Он двигается со скоростью 27 тысяч км/ч. Далее скорость падения сократится до нескольких сотен километров в час, потом произойдет предполагаемый удар о Землю.

Точной даты, когда спутник «Космос 482» упадет на Землю, астроном не назвал. Предполагается, что это произойдет с 7 по 13 мая.