В российском Новокузнецке конь на улице города покалечил 7-летнюю девочку

Правоохранители Кемеровской области нашли владелицу коня, травмировавшего девочку во дворе многоэтажного дома в Новокузнецке.

Как сообщает управление МВД по региону, мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию 2 мая.

По ее словам, два бесхозных коня в Орджоникидзевском районе города проскакали возле подъезда многоквартирного дома, и одно из животных сбило ее семилетнюю дочь. Ребенок получил ушибы и ссадины.

Следователи установили 39-летнюю владелицу коня орловской породы.

Как уточняется, на следующий день после ЧП она обнаружила свое животное на улице Дузенко. А второго коня по кличке Рубин, у которого другой владелец, продолжают искать до сих пор.

Какое наказание ждет хозяйку лошади, от которой пострадал ребенок, не уточняется.