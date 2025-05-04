В российском Новокузнецке конь на улице города покалечил 7-летнюю девочку

17:13 2025-05-04
В российском Новокузнецке конь на улице города покалечил 7-летнюю девочку

Хозяйка лошади пояснила, что животное убежало с места выпаса, где находилось под присмотром ее несовершеннолетних дочерей.

Правоохранители Кемеровской области нашли владелицу коня, травмировавшего девочку во дворе многоэтажного дома в Новокузнецке.

Как сообщает управление МВД по региону, мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию 2 мая.

По ее словам, два бесхозных коня в Орджоникидзевском районе города проскакали возле подъезда многоквартирного дома, и одно из животных сбило ее семилетнюю дочь. Ребенок получил ушибы и ссадины.

Следователи установили 39-летнюю владелицу коня орловской породы.

Как уточняется, на следующий день после ЧП она обнаружила свое животное на улице Дузенко. А второго коня по кличке Рубин, у которого другой владелец, продолжают искать до сих пор.

Какое наказание ждет хозяйку лошади, от которой пострадал ребенок, не уточняется. 

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