Детям до 3 лет небезопасно смотреть на любой экран

Пять ведущих органов здравоохранения Франции (общественного здравоохранения, педиатрии, офтальмологии, детской и подростковой психиатрии, а также - здравоохранения и окружающей среды) направили открытое письмо правительству.

Специалисты в нем заявили, что «экраны любой формы не отвечают потребностям детей».

Как показали исследования, взаимодействие ребенка с любым экраном препятствует развитию мозга, вызывая «длительные нарушения в здоровье и интеллектуальных способностях».

Все пять обществ предложили ввести запрет на использование экранов как дома, так и в школах.

В письме указано, что и технология экрана, и содержание, включая в том числе „образовательный“ контент, к маленькому развивающемуся мозгу не адаптированы.

Медики также пришли к выводам, что при регулярном воздействие экранов, даже кратковременным, негативное влияние оказывается и на социальное, и на эмоциональное развитие детей.

Ученые в качестве альтернативы предлагают «чтение вслух, настольные игры или игры на свежем воздухе, свободную игру, физическую, творческую и художественную деятельность».