Компания Маска планирует вживление людям чипа, который возвращает зрение

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что в течение ближайшего года его компания Neuralink сможет создать и внедрить в мозг человека чип, который вернёт зрение.

Предприниматель рассказал о разработке компании, которая называется Blindsight. Такое устройство позволяет людям, в том числе и слепым с рождения, видеть.

Оно взаимодействует со зрительной корой головного мозга. Илон Маск высказал уверенность, что в течение года компания умеет внедрить первый имплант Blindsight человеку.

Neuralink создан Илоном Маском в июле 2016-го года. Компания разрабатывает чипы, которые можно вживлять в человеческий мозг.

Маск считает, что подобные устройства позволят человеку стать киборгом, который сможет противостоять искусственному интеллекту, и помогут людям управлять компьютером силой мысли.