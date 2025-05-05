Пережив крушение самолета, пассажиры смогли выжить в джунглях Амазонки среди крокодилов

12:13 2025-05-05
Пережив крушение самолета, пассажиры смогли выжить в джунглях Амазонки среди крокодилов

Люди в течение двух дней питались пайками, в составе которых были шоколад и мука из маниоки, и ждали помощи.

Два дня провели в болоте с аллигаторами пять человек после того, как их самолет упал в Боливии, в джунглях Амазонки.

На борту легкомоторного самолета находились пилот, 3 женщины и ребенок. Как сообщает Минобороны Боливии, никто из них не получил серьезных травм. 

«Мы упали в болото, и рядом с ним находилось гнездо аллигаторов. Но вылившееся из самолета топливо загрязнило воду, потому резкий запах отпугнул хищников, хотя и не полностью. Тем не менее, они не приблизились, чтобы напасть на нас», рассказал 27-летний пилот Пабло Андреса Веларде.

Пассажирка Мирта Фуэнтес призналась, что все еще не может поверить, что выжила в авиакатастрофе. Она благодарна пилоту за «быстрое мышление и интеллект».

Борт вылетел 30 апреля из муниципалитета Баурес на севере Боливии и направился в город Тринидад.

Спустя час после взлета пилот сообщил о технических проблемах, а потом перестал выходить на связь. 2 мая самолет был обнаружен группой рыбаков, услышавших крики о помощи. Пассажиров госпитализировали.

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