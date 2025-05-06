Пропавшую в США 63 года назад женщину нашли живой и здоровой

08:37 2025-05-06
Пропавшую в США 63 года назад женщину нашли живой и здоровой

По словам американских властей, Одри Бакеберг считалась пропавшей без вести с 1962-го года.

Из своего дома в городе Ридсбурге в штате Висконсин Одри Бакеберг ушла в возрасте 20 лет.

Следователи рассматривали множество версий ее исчезновения, поиски длились несколько лет. Но в итоге дело было закрыто. А в начале 2025-го года при повторной проверке нераскрытых дел открылась невероятная история.

После повторного опроса нескольких свидетелей женщину нашли. 82-летняя американка оказалась "живой и здоровой" и проживала за пределами штата Висконсин.

Уточняется, что к мосенту исчезновения она была замужем и воспитывала 2 маленьких детей. Молодая мать вышла из дома за зарплатой, но так и не вернулась.

Как выяснилось, с 14-летней няней Одри тогда автостопом добрались до столицы штата Висконсин - города Мэдисона. И здесь обе сели на автобус до Индианаполиса (штат Индиана).

Няня-подросток занервничала и захотела вернуться домой, а Бакеберг отказалась возвращаться.

Выяснилось, что женщина таким образом убежала из дома из-за семейных проблем и агрессивного мужа, оставив при этом и детей.

Когда ее спустя десятилетия нашли полицейские, они констатировали, что женщина казалась счастливой и уверенной в своем решении. По их словам, она "ни о чем не жалеет".

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