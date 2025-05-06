Леопард вырвал ребенка из рук матери и съел

10:11 2025-05-06
Леопард вырвал ребенка из рук матери и съел

Количество подобных случаев в Индии в последнее время увеличилось в три раза и теперь здесь регистрируют около 300 нападений диких зверей на людей.

Леопарда, выхватившего из рук матери ее ребенка, ищут в Индии.

Трагедия произошла в деревне Мана Кабхра, расположенной в штате Уттаракханд. Женщина шла с ребенком к туалету на улице, когда на них напал хищник.

Зверь выхватил мальчика и бросился с ним к оврагу. Позже ребенка нашли с глубокими ранами на шее, однако спасти не смогли.

В ситуации сейчас разбираются сотрудники сразу нескольких профильных ведомств. В частности, департамент лесного хозяйства оформляет компенсацию семье ребенка и усиливает патрулирование в этом районе.

А чиновники рассказали, что на территории, где орудует леопард, установили три ловушки.

Инга Райтова
11:08

Инга Райтова

Россиянка за минуту до розыгрыша купила лотерейный билет и выиграла полмиллиона долларов
Россиянка за минуту до розыгрыша купила лотерейный билет и выиграла полмиллиона долларов Женщина двадцать лет работает пекарем, вместе с мужем они воспитывают четверых детей, из которых трое учатся в школе.
Инга Райтова
10:46

Инга Райтова

В США водитель протаранил ограждение особняка звезды Голливуда Дженнифер Энистон
В США водитель протаранил ограждение особняка звезды Голливуда Дженнифер Энистон Звезда сериала «Друзья» находилась в своей резиденции в районе Бель-Эйр, когда машина врезалась в ворота ее дома.
Инга Райтова
10:29

Инга Райтова

Маск призвал к замене некоторых госслужащих ИИ
Маск призвал к замене некоторых госслужащих ИИ Правительство США он считает неэффективным, заявив, что там много лишних чиновников.
Инга Райтова
09:49

Инга Райтова

В США построены огромнейшие бункеры для спасения элиты на случай глобальной катастрофы
В США построены огромнейшие бункеры для спасения элиты на случай глобальной катастрофы О существовании секретной сети подземных городов стоимостью 21 триллион долларов рассказала экс-чиновница администрации Буша.