Леопард вырвал ребенка из рук матери и съел

Леопарда, выхватившего из рук матери ее ребенка, ищут в Индии.

Трагедия произошла в деревне Мана Кабхра, расположенной в штате Уттаракханд. Женщина шла с ребенком к туалету на улице, когда на них напал хищник.

Зверь выхватил мальчика и бросился с ним к оврагу. Позже ребенка нашли с глубокими ранами на шее, однако спасти не смогли.

В ситуации сейчас разбираются сотрудники сразу нескольких профильных ведомств. В частности, департамент лесного хозяйства оформляет компенсацию семье ребенка и усиливает патрулирование в этом районе.

А чиновники рассказали, что на территории, где орудует леопард, установили три ловушки.