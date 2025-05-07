Школьница в Москве случайно проглотила ложку и чуть не умерла

14-летняя девочка подавилась куском яблока и решила вылечить себя сама.

Подцепить злополучную дольку яблока она решила чайной ложечкой длиной в 15 сантиметров.

Но погрузила ее слишком далеко и не удержала пальцами, в итоге ложка провалилась в пищевод и задыхающегося ребенка доставили на скорой помощи в больницу.

По словам врач-эндоскописта Детского клинического центра имени Рошаля Дарьи Степаненко, ложка в пищеводе стояла в распорку.

Ее тонкая часть упиралась в стенку желудка, а широкая - уходила в луковицу двенадцатиперстной кишки.

"Ложку из луковицы двенадцатиперстной кишки мы извлекли эндоскопической петлей, а затем эндоскопическими щипцами протянули ее до глотки.

Потом хирургическим зажимом достали инородное тело из организма маленькой пациентки", - рассказала доктор.