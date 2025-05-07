Школьница в Москве случайно проглотила ложку и чуть не умерла

14-летняя девочка подавилась куском яблока и решила вылечить себя сама.
Подцепить злополучную дольку яблока она решила чайной ложечкой длиной в 15 сантиметров.
Но погрузила ее слишком далеко и не удержала пальцами, в итоге ложка провалилась в пищевод и задыхающегося ребенка доставили на скорой помощи в больницу.
По словам врач-эндоскописта Детского клинического центра имени Рошаля Дарьи Степаненко, ложка в пищеводе стояла в распорку.
Ее тонкая часть упиралась в стенку желудка, а широкая - уходила в луковицу двенадцатиперстной кишки.
"Ложку из луковицы двенадцатиперстной кишки мы извлекли эндоскопической петлей, а затем эндоскопическими щипцами протянули ее до глотки.
Потом хирургическим зажимом достали инородное тело из организма маленькой пациентки", - рассказала доктор.