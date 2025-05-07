Белорус запенил входную дверь пенсионерки, отомстив за заявление в милицию

11:00 2025-05-07
Белорус запенил входную дверь пенсионерки, отомстив за заявление в милицию

Сообщается, что в деревне в Борисовском районе 65-летняя женщина написала заявление в милицию на свою соседку за оскорбление, последняя решила отомстить.

О случившемся она сообщила своему брату, проживающему в Борисове.

Мужчина приехал в деревню и придумал план мести. Он подговорил местного жителя, дал ему баллон монтажной пены, а также 50 рублей.

«От мужчины требовалось замуровать дверь той самой соседки, которая пожаловалась на родственницу мужчины», — отметили в ведомстве.

Поздним вечером сельчанин осуществил задуманное жителем Борисова и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД смогли восстановить цепочку событий того дня и задержали подозреваемых.

Вотношении 30-летнего жителя Борисова и 25-летнего жителя деревни Большая Ухолода заведено уголовное дело за хулиганство.

admin
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