Белорус запенил входную дверь пенсионерки, отомстив за заявление в милицию

О случившемся она сообщила своему брату, проживающему в Борисове.
Мужчина приехал в деревню и придумал план мести. Он подговорил местного жителя, дал ему баллон монтажной пены, а также 50 рублей.
«От мужчины требовалось замуровать дверь той самой соседки, которая пожаловалась на родственницу мужчины», — отметили в ведомстве.
Поздним вечером сельчанин осуществил задуманное жителем Борисова и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД смогли восстановить цепочку событий того дня и задержали подозреваемых.
Вотношении 30-летнего жителя Борисова и 25-летнего жителя деревни Большая Ухолода заведено уголовное дело за хулиганство.