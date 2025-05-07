Наркоконтроль в Турции сжег 20 тонн марихуаны и тем самым заставил «кайфовать» целый город

Полицейские города Дыярбакыр, чтобы проучить местных наркоторговцев, демонстративно сожгли 20 тонн запрещенного вещества. Но костер при этом развели на открытой местности рядом с городом, и все обернулось проблемой.

Жители стали массово жаловаться на плохое самочувствие и в панике обращаться в больницы. Особенно сильно от непродуманных действий полицейских пострадали дети. Стражей порядка осудили также местные депутаты с экологами.

К слову, полицейские из мешков с марихуаной выложили огромную надпись «Лидж» - название одного из районов Дыярбакыра.

Адвокатская коллегия в этом усмотрела ущемление одного из городских районов. Защитники назвали неприемлемым отождествление района с наркотиками, а отравление целого города ядовитым дымом сочли за атаку на общественное здоровье.