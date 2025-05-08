Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов

12:05 2025-05-08
Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов

В ночь на 7 мая продолжалось более часа, а самолеты ни одной из сторон не покидали воздушного пространства своей страны.

Источник телеканала в пакистанских службах безопасности добавил, что истребители двух стран стреляли друг по другу ракетами на расстоянии, иногда превышающем 160 километров.

Сбиты были пять индийских самолетов, как ранее сообщали в Исламабаде. При этом Индия потерю воздушных судов не подтверждала.

Как следует из публикации, бой стал одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации.

Собеседник журналистов уточнил, что страны не стали направлять свои истребители через границу, исходя из опыта столкновения 2019 года, когда произошел менее масштабный воздушный бой, а на территории Пакистана был сбит индийский самолет.

Пилот был схвачен, а перед передачей Индии его показали в эфире пакистанского телевидения.

6 мая Вооруженные силы Индии провели операцию "Синдур", в рамках которой нанесли девять точечных ударов по целям в Пакистане.

Власти Пакистана сообщили, что сбили пять индийских истребителей во время отражения удара.

По данным начальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира, в результате ударов ВВС Индии погибли 26 пакистанцев, еще 46 пострадали.

В МИД Пакистана заявили, что безрассудные действия властей Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к вооруженному конфликту.

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