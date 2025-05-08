Илон Маск предсказал конец жизни на нашей планете и объяснил, почему надо колонизировать Марс

17:41 2025-05-08
Илон Маск предсказал конец жизни на нашей планете и объяснил, почему надо колонизировать Марс

53-летний миллиардер заявил, что Солнце рано или поздно погубит на планете все живое.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опять привлёк внимание к давней идее - переселению человечества на Марс.

Миллиардер заявил, что Земле суждено погибнуть от расширяющегося Солнца, потому единственный шанс на выживание - превратиться в многопланетную цивилизацию.

По мнению Маска, главная задача - сделать марсианскую колонию самодостаточной, способной выжить даже в случае прекращения поставок с Земли. 

Маск полагает, что будущее цивилизации может оборваться или внезапно, или постепенно, потому альтернативная база для человечества необходима.

Впрочем, Маск стремится «спасти человечество» не только с помощью космоса. Он активно участвует также в увеличении численности высокоинтеллектуальных людей, и прежде всего за счёт собственного потомства.

У него как минимум 14 детей от четырёх разных женщин, и многие из детей рождены с помощью ЭКО. По слухам, есть у миллиардера и другие дети, информация о которых пока не подтверждена.

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