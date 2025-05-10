В интернете появилось фото меню с торжественного обеда в Кремле 9 мая в честь 80 летия победы

11:02 2025-05-10
В интернете появилось фото меню с торжественного обеда в Кремле 9 мая в честь 80 летия победы

Гостей торжественного обеда от имени Владимира Путина для иностранных лидеров в Кремле угощали блюдами традиционной русской и зарубежной кухонь.

На стол главам стран подали салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной, уху по-карельски, пельмени с осетриной и щучьей икрой.

Также в меню включили филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами и карамелизированную утку со спаржей.

Среди десертов были представлены яблочный пирог с ванильным мороженым и шербет из морошки.

Торжественный обед посетили лидеры около трех десятков стран и другие почетные гости, которые прибыли в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая прием, Путин поблагодарил гостей за их визит и назвал 9 Мая священной датой для многонационального российского народа, заявив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР.

Он также указал, что РФ не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом.

К Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, добавил президент России.

Инга Райтова
15:27

Инга Райтова

Как появилась великая песня «Выходила на берег Катюша»
Как появилась великая песня «Выходила на берег Катюша» Это единственная песня, которой был установлен памятник. Его открыли в 2013 году в городе Владивостоке, на берегу Амурского залива.
Инга Райтова
15:15

Инга Райтова

Российской оперной диве Нетребко может грозить тюрьма
Российской оперной диве Нетребко может грозить тюрьма Певицу объявили в розыск, потому что она не выполнила решение суда по допуску в квартиру приставов и коммунальщиков из-за незаконной перепланировки жилья.
Инга Райтова
18:09

Инга Райтова

Россиянка заживо сожгла знакомого, обидевшего ее мужа
Россиянка заживо сожгла знакомого, обидевшего ее мужа В какой-то момент расправы женщина одумалась и даже пыталась потушить огонь, вызвала пожарных и скорую помощь, но потерпевший скончался.
Инга Райтова
17:56

Инга Райтова

Женщина случайно обнаружила в кошельке лотерейный билет на 200 тысяч долларов
Женщина случайно обнаружила в кошельке лотерейный билет на 200 тысяч долларов По словам жительницы США, этот билет подарил ей муж, а она спрятала его в портмоне и на время забыла.