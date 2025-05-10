В интернете появилось фото меню с торжественного обеда в Кремле 9 мая в честь 80 летия победы

На стол главам стран подали салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной, уху по-карельски, пельмени с осетриной и щучьей икрой.

Также в меню включили филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами и карамелизированную утку со спаржей.

Среди десертов были представлены яблочный пирог с ванильным мороженым и шербет из морошки.

Торжественный обед посетили лидеры около трех десятков стран и другие почетные гости, которые прибыли в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Открывая прием, Путин поблагодарил гостей за их визит и назвал 9 Мая священной датой для многонационального российского народа, заявив, что решающая роль в Победе над нацизмом принадлежит СССР.

Он также указал, что РФ не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом.

К Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, добавил президент России.