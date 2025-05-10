Читатель в Британии вернул в библиотеку книги 20 лет спустя

Сотрудники библиотеки Оксфордского университета очень удивились и обрадовались, получив неожиданное анонимное послание.

Как оказалось, бандероль, в которой были 3 старые книги, на их адрес отправил бывший студент учебного заведения.

Он должен был вернуть эти издания еще двадцать лет назад. Отправитель в сопроводительной записке извинился за задержку и признался, что сам не понимает, как мог забыть про библиотечную собственность.

Библиотекари не рассердились на забывчивого читателя, а даже испытали благодарность за то, что он вернул тома - пусть себе и с опозданием.