Билл Гейтс заявил, что отдаст почти все свое состояние на благотворительность

Один из самых богатых людей на Земле, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, сделал громкое заявление.

По словам миллиардера, в ближайшие 20 лет он пожертвует 99 процентов своего состояния на благотворительность. И к 31 декабря 2045-го года его фонд Gates Foundation будет закрыт.

По словам Гейтса, на данный шаг его вдохновили идеи промышленника 19-го столетия, автора эссе «Евангелие богатства» Эндрю Карнеги. Писатель утверждал в этой книге, что «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным». По признанию Гейтса, эта фраза глубоко его задела.

«В последнее время я много размышлял над этой фразой. Когда я умру, обо мне люди будут многое говорить, но я твердо уверен, что фразы „он умер богатым“ никто не произнесет», — подчеркнул Гейтс.

Миллиардер при этом отметил, что ускоряет темпы пожертвований, он также не намерен больше копить состояние и почти все свои средства направит в проекты по борьбе с бедностью, болезнями и неравенством.

В нынешнем октябре Гейтс отметит свое 70-летие. Он в 1975 году вместе с Полом Алленом основал Microsoft, сейчас его состояние, по разным источникам, оценивается от 108 до 168 миллиардов долларов.