Билл Гейтс заявил, что отдаст почти все свое состояние на благотворительность

17:23 2025-05-10
Билл Гейтс заявил, что отдаст почти все свое состояние на благотворительность

Предполагается, что через 20 лет фонд миллиардера на эти цели может потратить более 200 миллиардов долларов.

Один из самых богатых людей на Земле, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, сделал громкое заявление.

По словам миллиардера, в ближайшие 20 лет он пожертвует 99 процентов своего состояния на благотворительность. И к 31 декабря 2045-го года его фонд Gates Foundation будет закрыт.

По словам Гейтса, на данный шаг его вдохновили идеи промышленника 19-го столетия, автора эссе «Евангелие богатства» Эндрю Карнеги. Писатель утверждал в этой книге, что «человек, который умирает богатым, умирает опозоренным». По признанию Гейтса, эта фраза глубоко его задела.

«В последнее время я много размышлял над этой фразой. Когда я умру, обо мне люди будут многое говорить, но я твердо уверен, что фразы „он умер богатым“ никто не произнесет», — подчеркнул Гейтс.

Миллиардер при этом отметил, что ускоряет темпы пожертвований, он также не намерен больше копить состояние и почти все свои средства направит в проекты по борьбе с бедностью, болезнями и неравенством.

В нынешнем октябре Гейтс отметит свое 70-летие. Он в 1975 году вместе с Полом Алленом основал Microsoft, сейчас его состояние, по разным источникам, оценивается от 108 до 168 миллиардов долларов.

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