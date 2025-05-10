В Египте перевернулся автобус с белорусами и россиянами, в ДТП есть погибшие

ДТП произошла внезапно. По словам очевидцев, водитель автобуса пытался избежать столкновения с выскочившим на встречку легковым автомобилем.

В итоге водитель свернул на обочину и автобус примерно в 100 километрах от Шарм-Эль-Шейха завалился на левый бок.

В туристическом автобусе находились граждане Беларуси, РФ и Казахстана. Как уточняется, два пассажира легковушки (мужчина и ребенок) погибли на месте аварии, еще один ребенок с матерью доставлен в больницу.

Среди пассажиров автобуса довольно серьезно пострадали две женщины, они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.