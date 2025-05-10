В Египте перевернулся автобус с белорусами и россиянами, в ДТП есть погибшие

18:14 2025-05-10
В Египте перевернулся автобус с белорусами и россиянами, в ДТП есть погибшие

Группа отдыхающих выехала на экскурсию в Каир из Шарм-Эль-Шейха в Каир, однако на обратном пути их ждало большое ЧП.

ДТП произошла внезапно. По словам очевидцев, водитель автобуса пытался избежать столкновения с выскочившим на встречку легковым автомобилем.

В итоге водитель свернул на обочину и автобус примерно в 100 километрах от Шарм-Эль-Шейха завалился на левый бок.

В туристическом автобусе находились граждане Беларуси, РФ и Казахстана. Как уточняется, два пассажира легковушки (мужчина и ребенок) погибли на месте аварии, еще один ребенок с матерью доставлен в больницу.

Среди пассажиров автобуса довольно серьезно пострадали две женщины, они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

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