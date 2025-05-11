За поимкой подозреваемого в убийстве футболиста в США в прямом эфире следили почти 100 млн человек

15:34 2025-05-11
За поимкой подозреваемого в убийстве футболиста в США в прямом эфире следили почти 100 млн человек

Дело О. Джей Симпсона стало самым громким процессом Америки конца 20-го века и не разгадано до сих пор.

Американский футболист и актер О. Джей Симпсон получил мировую известность и стал одной из самых скандально известных фигур в свое стране после обвинений в двойном убийстве.

В ночь на 12 июня 1994-го года экс-жену спортсмена Николь Браун-Симпсон и ее друга, официанта Рональда Гольдман, нашли мертвыми (зарезанными) возле ее дома в Лос-Анджелесе. 

Через 5 дней бывшему футболисту было предъявлено обвинение. После этого на улицах Лос-Анджелеса за ним развернулась погоня, которая транслировалась в прямом эфире. Эти кадры посмотрели около 95 млн зрителей.

О. Джей с пистолетом спрятался на заднем сидении Ford Bronco, которым управлял его друг Эл Коулингс. Спусти пару часов авто свернуло к особняку Симпсона в Брентвуде и тот сдался полиции.

Суд над спортсменом назвали процессом века, главную роль в нем сыграли перчатки, на которых была кровь жертв. На месте преступления нашли также отпечатки обуви Bruno Magli, которую носил футболист.

А ранее Симпсон обвинялся в домашнем насилии. Но, несмотря на неоспоримые доказательства, суд присяжных признал его невиновным.

К слову, судебное разбирательство длилось более девяти месяцев и признано самым длительным в истории Калифорнии.

Но, несмотря на то, что тогда он был оправдан, спустя несколько лет все равно попал в тюрьму в 2017 году - за вооружённое ограбление и похищение людей. О. Джея приговорили к 33 годам заключения, он отсидел из этого срока 9 лет и вышел по УДО.

А в 2024-м году 76-летний скандально известный американец скончался в возрасте 76 лет от рака. 

Инга Райтова
18:55

Инга Райтова

Под Брестом трактор врезался в пассажирский поезд
Под Брестом трактор врезался в пассажирский поезд Столкновение трактора с ковшом произошло со вторым и третьим вагонами состава Брест-Гомель.
Инга Райтова
18:47

Инга Райтова

Принц Гарри в Лондоне трижды зашел не в ту дверь, кого он искал
Принц Гарри в Лондоне трижды зашел не в ту дверь, кого он искал В неловкую ситуацию он попал во время своего визита в британскую столицу, и эти кадры попали на видео.
Инга Райтова
18:39

Инга Райтова

В Афганистане запретили игру в шахматы
В Афганистане запретили игру в шахматы Данное решение временное правительство объяснило необходимостью религиозных ограничений, которые действуют в стране.
Инга Райтова
17:06

Инга Райтова

Затонувшая суперяхта известного миллиардера убила 39-летнего дайвера
Затонувшая суперяхта известного миллиардера убила 39-летнего дайвера Водолаз погиб в ходе операции по подъему судна технологического магната Майка Линча.