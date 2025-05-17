В Иране, среди суровых горных пейзажей, спрятан уникальный город Кандован, который более 700 лет сохраняет свои традиции

Эти сооружения напоминают гигантские термитники, которые в сочетании с горной природой создают совершенно необычный вид.

За столько лет домики не только прочно вросли в землю, но и стали частью местной культуры.

Вопреки своей необычности, Кандован — вполне современный поселок.

Здесь есть все необходимые блага цивилизации: электричество, интернет, а значит, местные жители могут, как и все, наслаждаться просмотром видеороликов с котиками или общением в социальных сетях.

Однако жизнь здесь, конечно, не лишена своих трудностей.

Климат в Кандован вполне подходящий для жизни — здесь не слишком холодно, но и не жарко, что делает местные условия относительно комфортными.

Однако особенность этих домов в том, что они выдолблены прямо в скалах, а значит, преодолеть лестницы и крутые подъемы — задача не для слабых духом.

Один неверный шаг, и можно оказаться в довольно неприятной ситуации.

Самим же помещениям далеко до современных удобств — низкие потолки, маленькие окна и двери, а также узкие коридоры делают жизнь здесь непростой, особенно для людей, которые страдают клаустрофобией.

Высоким или крупным людям также будет трудно найти здесь комфорт, ведь пространство настолько ограничено, что обычный рост или вес могут стать настоящим препятствием для повседневной жизни.

Несмотря на все эти неудобства, Кандован остается местом, которое привлекает туристов своей уникальностью и историей.