Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет

23 июня лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался на 49 году жизни.

Утром 23 июня лидер популярной музыкальной группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер на сорок девятом году жизни. Певец скончался от в больнице Домодедово, куда он был доставлен ранее.

К настоящему моменту установлена точная причина внезапной смерти Шатунова. Выяснилось, что у артиста развилась острая сердечная недостаточность.

Днём ранее стало известно о неожиданной смерти другого российского певца - Пьера Нарцисса. Автор знаменитой в двухтысячных композиции "Шоколадный заяц" умен на 46-ом году жизни во время операции на почке. Известно, что Нарцисс страдал от подагры и в ходе хирургического вмешательства его сердце остановилось из-за наркоза.