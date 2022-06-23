В России запретили ввозить фунты стерлинги и авиационное топливо

Великобритания вслед за странами Евросоюза и США, ввела запрет на ввоз в Россию банкнот своей национальной валюты, а также импорт товаров, приносящих доход российскому правительству.

Таким образом, с 23 июня 2022 года, Великобритания расширила санкции против Российской Федерации, которые уже вступили в силу. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства. Под запрет попали и ряд новых товаров, например, авиационное топливо и присадки к нему.

При этом запрет на поставку авиатоплива распространяется также на техническую помощь, финансовые услуги, а также средства и брокерские услуги. Кроме того, Великобритания запретила поставлять какие-либо товары, которые могут приносить доход российскому правительству.

Напомним, в марте 2022 года, поставлять банкноты в Россию запретили страны Европейского союза и Соединённые Штаты Америки. При этом запрет на экспорт европейской валюты не распространяется в тех случаях, когда средства необходимы для личного пользования российских граждан, а также для дипломатических представительств и консульств на территории России.

Великобритания ввела несколько «отдельных» санкций в отношении Российской Федерации с конца февраля 2022 года. Например, были запрещены экспорт авиационной и косметической продукции, технологических товаров, химикатов, пластмассы, а также предметов роскоши. Кроме того, британское правительство запретило поставлять в Россию железо и сталь, серебро, икру и повысило таможенные пошлины на импорт платы и палладия из России.