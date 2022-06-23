Проверенный способ как правильно приготовить горох для рыбалки от знатоков

Несмотря на огромный выбор всевозможных бойлов, пеллетсов и им подобных приманок, горох не теряет свой актуальности, и по сей день.

Многие любители карповой ловли считают горох насадкой номер один в своём деле по соотношению цены и качества.



И на это есть свои причины, главная из которых цена продукта. Купить килограмм нелущёного гороха можно всего за 40-50 рублей и приготовить целую кастрюлю отличной приманки, которую обожает как карп, так и амур, да даже лещ частенько отзывается на гороховые бобы.



Что-бы горох был максимально привлекательным для рыбы, его требуется правильно приготовить. Первым делом, его следует хорошенько промыть в проточной воде.

Это позволит убрать лишний мусор и очистить сушеные зерна от химикатов, которыми сельхозугодия не редко обрабатывают свою растительность.



Затем горох необходимо замочить в холодной воде на 4-5 часов. За это время зёрна хорошенько набухнут и гораздо быстрее сварятся, сохранив при этом свою форму. Воды должно быть столько, что бы она полностью покрывала горошины, с запасом около двух сантиметров выше его. Особое внимание следует обратить, что замачивать горох можно только в холодной воде.



Некоторые рыболовы пытаются заливать его кипятком, в надежде ускорит процесс, но это приводит лишь к тому, что горох закисает и становится непригодным для дальнейшего использования.

Как только горох разбух, можно начинать его варить. Для этого сливаем оставшуюся воду и наливаем свежую. Её уровень так же должен быть выше уровня гороха на пару сантиметров.



Остаётся лишь поставить кастрюлю на медленный огонь и дать будущей приманке покипеть около часа. Во время варки можно немного подсолить горох, как известно соль служит усилителем вкуса, благодаря этому приманка обретает более яркий вкус и естественно гораздо лучше кушается рыбой.



Готовность гороха определяется достаточно просто, нужно просто взять горошину двумя пальцами и надавить. Если после нажатия она легко раздавилась, снимаем кастрюлю с огня и даём гороху остыть.

Очень важно чтобы горох не разварился слишком сильно, поэтому лучше почаще проверять готовность приманки во избежание её потери.