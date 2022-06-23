Как сохранить завязи и получить много ягод смородины и крыжовника

Важные моменты ухода за кустами: подкормка, полив, мульчирование, опоры. Бывалые дачники делятся советами.

Если сразу после цветения растений правильно организовать уход, насчет хорошего урожая можно не сомневаться.

Чем кормить

В идеале подкормка должна быть комплексной - азот + фосфор, калий, микроэлементы. Срок внесения - конец мая/начало июня, способы - в почву или по листьям.

Подходящие составы: "Эколист", "Кемира", "Кристалон зеленый Особый, "КомплеМет". Удобрения нужно выбирать с микроэлементами.

Как поливать

При нехватке влаги ягоды будут мелкими, невкусными, вялыми. На 1 м квадратный вокруг куста нужно 4-5 ведер воды. После этого можно месяц не поливать.

Мульча

Подходящий материал: компост, раскисленный торф, плодородная почва. Корни ягодных кустов, особенно смородины, тянутся кверху и нередко оголяются.

Слой мульчи в этом случае будет просто спасением.

Установка опор

Обильный урожай тянет ветви книзу, опускаясь на землю, они начинают болеть, повреждаются вредителями.

Опоры предотвращают эти проблемы, куст хорошо проветривается, ягодки обретают хороший цвет и вкус, быстро созревают, не пачкаются землей.