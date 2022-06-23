Пять советов по выращиванию клубники на дачном участке

Вырастить клубнику на дачном участке дело непростое. Дадим пять хороших советов, которые помогут вырастить отличный урожай.

Клубника - очень популярная ягода на дачных участках. Выращивается повсеместно. Только вот вырастить хороший урожай получается далеко не у каждого садовода.

Клубника довольно требовательное растение, требующее постоянного ухода. Для того, чтобы получить хороший урожай нужно как следует потрудиться.

Советы по уходу за клубникой:

Подготовка участка

Кусты клубники активно развиваются первые четыре года. После этого урожайность сходит на нет. Грядки нужно делать на новом месте. Высаживаются кусты на расстоянии 25-30 см друг от друга. Оптимальная ширина грядок - 60-80 см;

Борьба с вредителями и болезнями

Болезнь гораздо легче предупредить, чем потом лечить. Первую профилактическую обработку нужно делать уже ранней весной. Применяется любой препарат с триходермой. Хорошо себя зарекомендовали "Триходерма Вериде" и "Триходермин";

Посадка нескольких сортов на одной грядке

Различные виды клубники плодоносят в разные периоды. Поэтому весь сезон на грядке будут ягоды. Не стоит бояться перекрёстного опыления. На качество клубники это не повлияет;

Мульчирование грунта

Используется солома, сено вперемешку с мелкими опилками и хвойным отпадом. Мульча конденсирует росу, поэтому интенсивность полива можно но уменьшить.

Защита посадок

В условиях постоянной угрозы заморозков или постоянных перепадов температур, на грядках клубники нужно натянуть дуги и укрыть спандбондом.

Выполнение этих нехитрых советов позволит весь сезон иметь отличный урожай клубники.