В Германии возле детского парка развлечений Леголэнд взорвалась авиабомба

В четверг утром полиция временно перекрыла трассу A 8, причиной стал взрыв поблизости бомбы времен ВОВ.

Авиационная бомба времен Второй мировой войны была взорвана, как и планировалось, недалеко от Гюнцбурга на границе Баварии и Баден-Вюртемберга.

Из-за взрыва были временно закрыты части парка Леголенд, а также загруженный автобан А 8, Мюнхен-Штутгарт.

По словам представителя полиции, бомба была взорвана в 10:25, блокировка трассы была снята через десять минут.

Бомба была обнаружена в среду в коммерческом районе рядом с парком развлечений во время исследования почвы. Боеприпас был начинен 30 килограммами взрывчатки и не поддавался обезвреживанию саперами. Поэтому он был взорван на месте контролируемым способом.

Пострадавших и материального ущерба нет, сообщили в полиции.