В Германии возле детского парка развлечений Леголэнд взорвалась авиабомба
В четверг утром полиция временно перекрыла трассу A 8, причиной стал взрыв поблизости бомбы времен ВОВ.
Авиационная бомба времен Второй мировой войны была взорвана, как и планировалось, недалеко от Гюнцбурга на границе Баварии и Баден-Вюртемберга.
Из-за взрыва были временно закрыты части парка Леголенд, а также загруженный автобан А 8, Мюнхен-Штутгарт.
По словам представителя полиции, бомба была взорвана в 10:25, блокировка трассы была снята через десять минут.
Бомба была обнаружена в среду в коммерческом районе рядом с парком развлечений во время исследования почвы. Боеприпас был начинен 30 килограммами взрывчатки и не поддавался обезвреживанию саперами. Поэтому он был взорван на месте контролируемым способом.
Пострадавших и материального ущерба нет, сообщили в полиции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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