Ростовский блогер Авакян обвинил Галкина в распространении фейков об армии России
Гаспар Авакян сообщил о том, что российский сатирик Максим Галкин распространяет ложную информацию о специальной военной операции в Украине.
Центр «Э» начал проверку публикаций Максима Галкина в социальных сетях, после того, как ростовчанин Гаспар Авакян обвинил юмориста в фейках.
Об этом ростовский блогер написал на своей странице в VK. Вчера, 22 июня, против юмориста было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Гаспар Авакян часто высказывался против оппозиционно настроенных знаменитостей.
В 2020 году ростовчанина приговорили к двум годам лишения свободы по статье о вымогательстве.
Самого Галкина власти Украины недавно исключили из списка лиц, угрожающих безопасности государства.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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