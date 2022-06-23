Ростовский блогер Авакян обвинил Галкина в распространении фейков об армии России

Гаспар Авакян сообщил о том, что российский сатирик Максим Галкин распространяет ложную информацию о специальной военной операции в Украине.

Центр «Э» начал проверку публикаций Максима Галкина в социальных сетях, после того, как ростовчанин Гаспар Авакян обвинил юмориста в фейках.

Об этом ростовский блогер написал на своей странице в VK. Вчера, 22 июня, против юмориста было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Гаспар Авакян часто высказывался против оппозиционно настроенных знаменитостей.

В 2020 году ростовчанина приговорили к двум годам лишения свободы по статье о вымогательстве.

Самого Галкина власти Украины недавно исключили из списка лиц, угрожающих безопасности государства.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 
 

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