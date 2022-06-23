Научное объяснение: почему люди выпив кофе совершают больше покупок

Эспрессо, капучино, латте, американо... Эти разновидности кофе знает каждый, но далеко не все подозревают, что таится за манящим запахом. Ученые объяснили почему кофе так воздействует на мозг человека, провоцируя его делать спонтанные покупки.

Ученые провели интересный опыт и выявили, что люди, которые пьют кофе с содержанием кофеина до осуществления покупок, покупают намного больше продукции, чем без кофеина. Также было отмечено, в чеке появляются те товары, которые предназначаются для удовольствия.

Такие результаты были получены в ходе пяти экспериментов, два из них оказались лабораторные, а остальные осуществлялись в торговых центрах Франции и Испании.

Маркетологи давно знают, что запах кофе, как наркотик, воздействует на человеческий мозг, после которого просыпаются желания к удовольствию. А что может быть лучше, чем осуществление приятных покупок после чашечки прекрасного напитка.

Но дело вовсе не в магии. Дело в количестве кофеина в напитке. Столько же содержится в чае, энергетиках, горячем шоколаде.

Кофеин способен закупоривать аденозиновые рецепторы, которые снимают сонливость, а также наполняют эмоциональным и физическим возбуждением. Это вещество способно повысить давление, поднять энергетический подъем.

Счастливыми людей делает кофе потому, что он высвобождает большое количество дофамина, который повышает импульсивность.

Также действует и запах кофе на человеческий разум, поэтому в торговых центрах расставлено много точек с кофейнями. После небольшой паузы человек расслабляется и у него возникает желание купить ту или иную вещь.