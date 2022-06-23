Бразильянка вышла замуж за тряпичного мужчину и "родила" ребенка

Она заявляет, что нашла "мужчину своей мечты", который с ней не спорит, во всем соглашается, не обижает.

37-летняя бразильянка Мейривоне Роча Мораес была довольно одинокой, пока ее мама не сшила для дочери куклу по имени Марсель.

Как сообщает издание NeedToKnow, девушка сумела найти свое счастье с тряпичным человеком. А обрели друг друга они после того, как дочка пожаловалась матери на то, что не с кем танцевать. Мама нашла своебразный выход, а дочка обрадовалась и полюбила Марселя.

После бурного "романа" женщина заявила о своей "беременности", потому пара решила узаконить отношения. На их церемонию бракосочетания в Рио-де-Жанейро пришли 250 человек.

Мейривоне призналась, что с тряпичным мужем ей живется очень хорошо. Пара не ссорится, не спорит, муж во всем соглашается с женой и сохраняет верность.

По словам счастливой невесты, все женщины смотрят на нее с завистью.

"Ребенок" похож на папу - он тоже тряпичный. Одно "но": работающая единица в доме только одна - мама.