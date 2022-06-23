Сын Дмитрия Губерниева Михаил будет участником очередного сезона шоу «Голос»

Еще недавно о единственном ребенке спортивного комментатора ничего не было известно, а сегодня в соцсетях он набирает популярность.

Единственный сын Дмитрия Губерниева Михаил, которого спортивному комментатору подарила спортсменка Ольга Богословская, долгое время рос без участия прославленного отца.

Но с некоторых пор Дмитрий наверстывает упущенное. Сегодня 19-летний Михаил - второкурсник факультета международных отношений Высшей школы экономики. При этом за образование сына платит именно Губерниев, сообщает "Экспресс Газета".

А теперь стало известно, что Михаил будет участвовать в съемках очередного сезона проекта «Голос» на Первом канале. Об этом он сам сообщил в своих соцсетях, но затем запись удалил.

Некоторые пользователи соцсети считают, что пройти кастинг Михаилу помогла фамилия знаменитого папы.

Большинство подписчиков Губерниева-младшего поддержали решение Михаила по участию в "Голосе", и пожелали Михаилу успеха.