Сын Дмитрия Губерниева Михаил будет участником очередного сезона шоу «Голос»
Еще недавно о единственном ребенке спортивного комментатора ничего не было известно, а сегодня в соцсетях он набирает популярность.
Единственный сын Дмитрия Губерниева Михаил, которого спортивному комментатору подарила спортсменка Ольга Богословская, долгое время рос без участия прославленного отца.
Но с некоторых пор Дмитрий наверстывает упущенное. Сегодня 19-летний Михаил - второкурсник факультета международных отношений Высшей школы экономики. При этом за образование сына платит именно Губерниев, сообщает "Экспресс Газета".
А теперь стало известно, что Михаил будет участвовать в съемках очередного сезона проекта «Голос» на Первом канале. Об этом он сам сообщил в своих соцсетях, но затем запись удалил.
Некоторые пользователи соцсети считают, что пройти кастинг Михаилу помогла фамилия знаменитого папы.
Большинство подписчиков Губерниева-младшего поддержали решение Михаила по участию в "Голосе", и пожелали Михаилу успеха.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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