Практика ловли белого амура донной снастью

Карповые виды рыб славятся своей популярностью из-за высокой пищевой ценности. Они обитают как в диких водоемах, так и в специализированных рыболовных хозяйствах.

Некоторые виды встречаются реже, это обусловлено их способом жизни, питанием и численностью потомства, выходящего из икры.



Белый амур – редкий представитель ихтиофауны, его поимка становится скорее исключением, чем закономерностью. Целенаправленно амура ловят в частных прудах и заросших диких озерах.

Выбор места ловли белого амура.



Белый амур обитает в пресной акватории, занимая мелководные участки с большим количеством растительности. Рыба ведет стайный образ жизни, особенно первые пару лет.

Питается представитель карпового семейства по большей части растительным кормом, однако и от животных организмов не отказывается.



В кормовую базу амура входят:

• нитчатые водоросли;

• молодые побеги высших растений;

• фитопланктон;

• рачки бокоплавы, личинки насекомых.



Благодаря вытянутому телу амур обладает недюжинной силой и способностью развивать высокую скорость. Борьба с добычей зрелищная и длительная, из-за чего трофей получил всеобщее признание любителей ловли карповых.



Для рыбалки выбирают уединенное место, подальше от пляжей и шумных посетителей водоема. Нередко приходится жертвовать собственным комфортом ради успеха мероприятия.

Амур на протяжении всего лета находится около насиженных мест, богатых на укрытия и кормовую базу. Некоторые рыболовы чистят окна в камыше, таким образом, пытаясь достать неуловимого любителя растительной пищи.



Применение донной снасти, оборудованной безинерционной катушкой, дает возможность увеличивать дистанцию между рыбаком и перспективной зоной. Нередко амура ловят на узких местах акватории, где есть возможность расположиться в комфортном месте, забрасывая снасть под корягу, одиноко стоящий куст рогоза или другую уловистую точку.

Донная снасть и ее применение.



Для ужения белого амура понадобится спиннинг длиною от 2,4 до 3,5 метров. Длинное удилище сложно использовать в местах, поросших рогозом, деревьями и кустарником, поэтому в большинстве случаев применяются короткие бланки.



Тест спиннинга зависит от веса оснастки, однако для амура не рекомендуют брать модели с нижней границей грузоподъемности до 50 грамм. Борьба с трофеем иногда требует форсированного вываживания, в ином случае даже небольшая добыча заходит в стену рогоза, где достать ее проблематично.



Размер шпули катушки колеблется в пределах 3000-4000 единиц по классификации Шимано. Бюджетные модели неважно работают со шнуром, выбрасывая постоянные петли и бороды. Если на бланке можно сэкономить, то к выбору безинерционной катушки следует подойти тщательнее. На шпулю наматывают крепкий шнур, не имеющий памяти. Его минимальный диаметр составляет 0,12 мм.

Оснастка.



Вариаций монтажа для донки существует огромное количество. Самая популярная оснастка монтируется с помощью кормушки в виде пружины и одного поводка, длиною от 20 см. Также нередко используют аналогичный монтаж с двумя короткими поводками, наживкой для которых служат пенопластовые шарики или пуфы.



В качестве поводочного материала применяют плотный шнур, а также флюорокарбон. При забросе плетенка может давать перехлест, выводя снасть из строя. Флюорокарбоновая леска обладает необходимой жесткостью, не позволяющей случаться зацепам приманки за кормушку.



Размер крючка подбирают под добычу и насадку. Наживкой для амура служит консервированная кукуруза и пареный горох, однако в весеннее время лучших результатов удавалось добиться с помощью выползка.



Донная рыбалка на белого амура – это прекрасное времяпрепровождение для искушенных любителей отдыха на природе. При правильно выбранной тактике и подобранной снасти сильный соперник не даст заскучать.