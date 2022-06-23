Китай продолжает отправлять военные самолеты к Тайваню, США — отвергают претензии в отношении острова

США считают, что Тайвань не должен иметь претензии к Китаю относительно пролива, тем не менее, продолжают вести переговоры о продолжении поставок оружия на остров.

Официальный Тайбэем заявляет, что на сегодняшний день уже 29 китайских военных самолета вошли в юго-западную опознавательную зону средств ПВО Тайваня. Это подтверждает и Министерство национальной обороны острова. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подчеркнул, что ввиду последних данных, угроза военного вторжения КНР «более серьезна, чем власти предполагали ранее».

Стоит отметить, что развертывание боевых самолетов КНР является самом крупным начиная с 30 мая 2022 года. Более того, столько самолетов Народно-освободительной армии КНР в принципе никогда одновременно не пролетали над островом. До этого Китай совершал 39 полетов (начиная с января 2022 года), однако в зону вылетало по 3-5 самолетов, но никак не 29.

В США и Тайване активно распространяются слухи о том, что действия китайской стороны произошло на фоне того, как американский лидер Джо Байден очень расплывчато ответил на вопрос о Тайваньском проливе. По сути, официальный Вашингтон заявил, что он не является «международными водами».

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона обеспокоена агрессивной риторикой Китая и растущим давлением на Тайвань. При этом представитель Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайская сторона прекратить такую риторику в том случае, если США прекратят поставку оружия Тайваню.