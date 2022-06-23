У щуки, как и у любой рыбы после окончания нереста просыпается хороший аппетит

Даже среди начинающих рыбаков есть огромное множество тех, кто хоть раз пытался поймать этого хищника. У данной рыбалки довольно много нюансов и своих особенностей.

Большинство из них связаны с поведением этой довольно агрессивной рыбы по отношению к своей потенциальной добыче.

Для того, чтобы выловить хищника в относительно тёплое время года стоит разобрать некоторые моменты.



У любой рыбы после окончания нереста просыпается хороший аппетит. Что касается щуки, он становится просто безумный, рыбе требуется огромное количество корма.

В данный период хищники просто подбирают для себя самое удобное место, обычно оно находится в заливе или устье. В данных укрытиях хищники особо не напрягаются, а просто сидят в засаде, пока не подплывёт добыча. Чаще всего кормом для данной рыбы становится ничего не подозревающая густера, плотва, уклейка или язь.



Период ловли щуки



В самом начале мая щука проявляет просто бешеную активность. Но есть и другой момент - иногда хищнику просто надоедают приманки искусственного происхождения. Это объясняется достаточным количеством натуральной пищи.

Есть и другие варианты, например, вода слишком быстро встала на нормальный уровень, тогда аппетит у щуки совсем не падает. Рыба вроде как наедается, но чувство голода у неё не пропадает. Поэтому хищник уходит с заросших мест и отправляется к центру водоёма, чтобы дальше обильно питаться.

Если рыбалка происходит на озере, понадобится довольно много терпения, чтобы выманить относительно сытую рыбу, которая не очень любить покидать место засады.

Тут можно использовать приманку практически любого типа. Чаще всего в такой ситуации хищник предпочитает брать классические блесны. Любая приманка, которая напоминает рыбу, становится отличной оснасткой.



В данный период у хищника особенно много энергии, по данной причине щука весом около килограмма потребует много сил для выуживания. Рыба оказывает очень сильное сопротивление, довольно часто оснастка просто завязывается в узел. Когда приманку заглотил хищник весом около 5 килограмм, нужно иметь достаточно много силы, чтобы вытащить добычу на берег.

Год, когда вода достигает совсем малой глубины выпадает довольно редко, поэтому для данного хищника в основном применяется живец.

Потребуется спиннинг довольно прочной фактуры, не менее 2,3 метра. Кроме того стоит приобрести леску 0,35 миллиметра, поводок примерно 13 сантиметров, крючок шириной от 20 миллиметров, можно использовать как двойной вариант, так и одинарный тип.

Грузило обычно используется не более 20 грамм со скользящим поплавком.



Место обитания щуки



Прежде всего следует выбрать хорошее место для ловли. Лучше отдать предпочтение маленьким заливам, каналам или протокам.

Нужно учитывать, чтобы около места вываживания было минимум водорослей, поскольку хищник может довольно быстро запутать оснастку. Довольно часто происходит ситуация, когда наживка просто заканчивается.

Данный момент исправляется довольно быстро - можно при помощи маленького крючка и хлеба за короткое время наловить довольно много мелкой плотвы, или другой рыбы маленького размера, на которую щука постоянно охотится.



Если место для рыбалки не сильно заросло водяной травой, лучше дать приманке большую площадь для передвижения, но никогда нельзя ослаблять оснастку слишком сильно.

Щука ведёт себя по-разному, всё зависит в основном от места ловли. При этом, когда на улице показывается солнце, оснастку стоит закидывать именно ближе к берегу, в места, где деревья создают тень.

Не стоит уходить при первых забросах, что не дали результат, нужно попробовать сделать хотя бы 10 проводок, после чего поменять приманку. Если это не помогло, можно переходить на другое место.