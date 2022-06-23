Заводы Tesla в Германии и Техасе превратились в печи для сжигания денег: Маск сообщил об огромных убытках
Генеральный директор Tesla сообщил о потерях миллиардов долларов на заводах в Берлине и Остине. Анонсировано сокращение персонала на 10%.
В интервью Tesla Owners of Silicon Vallery Илон Маск сообщил о том, что новые заводы, построенные в Техасе и Германии "теряют миллиарды долларов".
Убытки вызваны нехваткой аккумуляторов, поставки которых приостановлены из-за проблем с китайскими портами.
Миллиардер посетовал на то, что заводы в Остине и Берлине превратились на настоящие "печи для денег". Из-за санитарных ограничений, вызванных распространением Covid-19, поставки аккумуляторов из Шанхая идут с перебоями.
Завод в Техасе так и не смог наладить выпуск собственных аккумуляторов. Комплектующие из Китая застряли в портах. Новые автомобили практически не производятся. Ситуация в Германии лучше, но также есть много проблем.
Илон Маск назвал "полным кошмаром" последние два года для Tesla и анонсировал сокращение персонала компании на 10%.
Тем не менее миллиардер смотрит в будущее с оптимизмом. Маск сообщил, что производство новых электрических пикапов Cybertruck начнётся уже в 2023 году.
Опубликовано: Максим Алексеев
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