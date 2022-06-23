Рыбалка на язя: советы и тонкости которые раскрывают опытные рыбаки

Язь относится к семейству карповых, максимальный размер некоторых особей при хороших условиях может вырасти больше 6 килограмм, и достигать длины 90 сантиметров.

Больше всего рыбы можно поймать весной, это подтвердили довольно много профессиональных рыбаков.



При этом самой лучшей приманкой считается майский жук, либо стрекоза. Язя можно встретить в огромном количестве водоёмов на территории России, где не очень сильное течение. Рыбаки с большим стажем прекрасно знают, что у язя довольно переменчивый характер.



Весенняя рыбалка на язя:

Зимой язь практически не двигается, он опускается в самые глубокие ямы и практически не употребляет пищу. Весной начинается особая активность, поскольку вода насыщается кислородом. Рыба покидает озёра, либо реки и перебирается в притоки.



В этих местах рыба начинает поедать практически всё подряд. Вода с берегов постоянно несёт за собой множество червей и букашек, поэтому еды хватит для всей рыбы. Профессионалы утверждают, что чем выше поднялась вода, тем активнее клюёт язь.



Большинство рыбаков определяют оптимальное время по берёзовым почкам. Как только они набухли, можно выдвигаться на рыбалку. В данный период вода нагревается и мутнеет, именно это привлекает стаи язя, которые направляются на нерест.



Если река крупная, то рыба способна метать икру исключительно в заливах, где температура воды выше, чем в самом водоёме. Рыба выбирает участок только с определённой температурой - 6 - 9 градусов тепла, обязательно должно светить солнце. Если резко наступили холода, нерест довольно сильно замедляется.



Но очень много рыбаков предпочитают именно это время года для ловли данной рыбы. Особо крупный экземпляр очень редко становится трофеем, но рыбы весом около 500 грамм можно поймать без труда.



Кроме того, что язь считается очень хитрым, он обладает довольно большой силой. Во время вываживания рыба массой менее килограмма может легко порвать леску. Снасть нужно выбирать особо прочную.



Наживку придётся закидывать очень далеко, поскольку рыба довольно осторожная, это тоже необходимо учитывать. Идеальным временем для ловли считается промежуток между восходом солнца и десяти часов утра.



После этого времени язь практически не клюёт, продолжить рыбалку рекомендуется примерно в 3 часа дня. Некоторые предпочитают ловлю ночью, поскольку в это время рыба достаточно активна.

Простой удочкой с поплавком можно ловить язя в любой сезон. Нужно учитывать, что забрасывать приманку следует далеко, поэтому придётся брать удилище минимум 5 метров.



Особенно эффективна данная снасть в водоёмах с мутной водой. Если вода прозрачная, рыба легко заметит угрозу и уплывёт.



Если ловля ведётся на донку, самой хорошей приманкой будет червь или опарыш. Рекомендуется готовиться к рыбалке за пару дней, постоянно прикармливая места ловли пареной кашей (подойдёт перловка, овсянка или горох).