Капитализация самого популярного стейблкоина usdt уже больше месяца показывает падение

Курс всё более нестабилен, и всё чаще появляются отвязки от доллара 1:1. Что показывает падение.

Несёт ли в себе это риски скама? Учитывая, что у tether нет никакой отчётности о том, что всё стейблкоины обеспечены реальными деньгами, мы можем предположить, что реальных средств там процентов 20-30%.

Поэтому да, определённый риск стоит закладывать, хоть он будет и очень мизерным.

Что тогда делать? Да ничего. Для спокойствия можете перевести часть средств в другие стейблкоины из топа: USDC, BUSD.

Не верю в скам usdt, но это крипторынок - риски всегда есть, тем более что какие-то сомнения в полной прозрачности tether имеются.