Японка стала мэром района Токио, хотя сама живет в Бельгии
В свои 47 лет японка Сатоко Кисимото избрана мэром района Токио Сугинами. Женщина живет в десятках тысяч километров от него в бельгийском Левене.
Оппонентом Сатоко на выборах был представитель консерваторов и действующий мэр Рё Танаку. Он проиграл сопернице всего 200 голосов.
За несколько недель до выборов Кисимото приезжала из Бельгии в Японию для участия в предвыборной кампании.
Когда путешествия осложнялись ограничениями, связанными с коронавирусом, японка вела свою кампанию онлайн, участвовала в виртуальных дебатах.
Оппозиция постоянно указывала на место жительства Кисимото. Однако предложенная ею программа понравилась жителям региона.
Новый мэр сделала ставку на меньшую приватизацию, большее участие граждан. Она работает в Транснациональном институте Амстердама, является там координатором экологического проекта.
Первые 25 лет своей жизни Сатоко Кисимото прожила в Японии, потом переехала в Нидерланды, а несколько позднее – в Левен. Там она проживает с мужем и двумя детьми уже 10 лет.
Пока нет окончательного решения, переедет ли семья в Японию после избрания Сатоко мэром. Это связано с учебой ее детей в бельгийской школе.
Опубликовано: Светлана Репина
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