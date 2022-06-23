Во Флориде поймали 5-метрового питона весом почти 100 кг

Биологи обнаружили бирманского питона почти 5 метров длиной и весом 98 кг. Это самый крупный питон, когда либо найденный во Флориде.

Управление по охране окружающей среды Юго-Западной Флориды сообщает, что самцам змей-разведчиков были трансплантированы передатчики для отслеживания перемещений питонов.

Целью исследователей является изучение поведения питонов при размножении, а также использовании среды обитания.

Самцы змей-разведчиков находят самых крупных самок. Одна из таких змей по имени Дионис и помогла биологам обнаружить самую большую самку питона, которую они когда-либо видели.

Питона поймали и погрузили в полевой грузовик. В пищеварительной системе змеи обнаружили ядра копыт, т.е. ее последней едой был белохвостый олень.

Открытие задокументировано National Geographic. Специалисты отмечают, что питоны быстро размножаются и истощают окружающую дикую природу.

Во Флориде действует программа удаления питонов, участники которой соревнуются за приз в 2500 долларов за самую крупную самку.

Предыдущая наиболее крупная особь весила 84 кг. Ее также поймали в этой части штата.