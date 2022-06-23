Руководством Эрмитажа введён мораторий на проведение выставок в США и Европе
Руководством музея Эрмитаж был введён мораторий на выставки в Европе и США продолжительностью один год.
Стоит отметить что с марта по июнь текущего года музей принял участие в восьми зарубежных выставках, которые проходили в таких городах, как Лондон, Милан, Париж, Брюссель, Рим, Амстердам, Гамбург.
21 июня в музей вернулись последние полотна: работы Тициана "Портрет молодой женщины", а также Кариани "Искушение.
Всего в "Эрмитаж" с выставок вернулось 700 картин.
Опубликовано: Тарас Медведев
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