Руководством Эрмитажа введён мораторий на  проведение выставок в США и Европе

Руководством музея Эрмитаж был введён мораторий на выставки в Европе и США продолжительностью один год.

Стоит отметить что с марта по июнь текущего года музей принял участие в восьми зарубежных выставках, которые проходили  в таких городах, как Лондон, Милан, Париж, Брюссель, Рим, Амстердам, Гамбург.

21 июня в музей вернулись последние полотна: работы Тициана "Портрет молодой женщины", а также Кариани "Искушение. 

Всего в "Эрмитаж" с выставок вернулось 700 картин.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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