Руководством Эрмитажа введён мораторий на  проведение выставок в США и Европе

Руководством музея Эрмитаж был введён мораторий на выставки в Европе и США продолжительностью один год.

Стоит отметить что с марта по июнь текущего года музей принял участие в восьми зарубежных выставках, которые проходили в таких городах, как Лондон, Милан, Париж, Брюссель, Рим, Амстердам, Гамбург.

21 июня в музей вернулись последние полотна: работы Тициана "Портрет молодой женщины", а также Кариани "Искушение.

Всего в "Эрмитаж" с выставок вернулось 700 картин.