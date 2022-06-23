Телохранитель Криштиану Роналду разбил Bugatti спортсмена

Трагедия произошла на испанской Майорке, где отдыхал футболист. О подробностях инцидента ни полиция, ни Криштиану не распространяются.

Во время переезда на яхту, ехавший следом за Роналду телохранитель не справился с поворотом и врезался в стену. Bugatti Veyron, стоимостью 2 млн. долларов сразу сильно потерял в цене.

Телохранитель получил тяжелую моральную травму и уже признал свою вину.

Газета уточняет, что полиция считает, что водитель не справился с управлением. Судя по всему, Bugatti въехал в сарай, где владельцы хранили рабочие инструменты и несколько баллонов.

Автомобиль серьезно пострадал, но водитель цел.

Роналду владеет несколькими автомобилями этой марки, в том числе Bugatti Cientodeci стоимостью восемь миллионов евро.