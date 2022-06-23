Телохранитель Криштиану Роналду разбил Bugatti спортсмена
Трагедия произошла на испанской Майорке, где отдыхал футболист. О подробностях инцидента ни полиция, ни Криштиану не распространяются.
Во время переезда на яхту, ехавший следом за Роналду телохранитель не справился с поворотом и врезался в стену. Bugatti Veyron, стоимостью 2 млн. долларов сразу сильно потерял в цене.
Телохранитель получил тяжелую моральную травму и уже признал свою вину.
Газета уточняет, что полиция считает, что водитель не справился с управлением. Судя по всему, Bugatti въехал в сарай, где владельцы хранили рабочие инструменты и несколько баллонов.
Автомобиль серьезно пострадал, но водитель цел.
Роналду владеет несколькими автомобилями этой марки, в том числе Bugatti Cientodeci стоимостью восемь миллионов евро.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола