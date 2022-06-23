Малахов опубликовал последнюю переписку с Шатуновым перед смертью певца

Известный ведущий Андрей Малахов разместил последнюю переписку с солистом "Ласкового мая". Певец приглашал Малахова на свой концерт.

Телеведущий Андрей Малахов разместил свою последнюю переписку с ныне покойным Юрием Шатуновым в личном Телеграм-канале.

Переписывались знаменитости в последний раз 23 февраля. Шатунов поздравил звезду экрана с Днём защитника отечества и позвал на своё сольное выступление, которое должно было состояться в марте на сцене Кремля.

Если будет желание и время, буду рад видеть тебя на мероприятии.

Малахов рассказывает, что солист "Ласкового мая" часто был участником его передачи.

Ушла эпоха. Голос поколения. Не стало Юры Шатунова… Последние несколько лет он был частым гостем наших программ. Сложно поверить в то, что это приглашение на концерт было последним...

Многие знаменитости ошарашены новостью о кончине кумира поколения. Некоторые не могут поверить в смерть только что активного Юрия Шатунова.

К примеру, Лолита Милявская сначала восприняла смерть артиста как утку интернета, не поверив в случившееся.

Андрей Разин, с которым у певца в последнее время были непростые отношения, выложил трогательный пост в соцсети. Деятели музыкальной индустрии только-только разбирались в суде, отстаивая права на композиции "Ласкового мая".

Победу одержал Юрий Шатунов, но порадоваться успеху как следует не успел.

Напомним, что музыкант отдыхал на даче с друзьями, когда ему стало плохо. Скорая не смогла спасти исполнителя. Причина смерти - обширный инфаркт миокарда.