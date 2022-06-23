Жители Германии вынуждены будут экономить 20% потребляемого газа с 1 июля

В Германии введена чрезвычайная ситуация из-за недопоставок газа, вызванного техническим состоянием газопровода «Северный поток».

Сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан призывал Гамбург потреблять меньше энергии и ставит под сомнение поэтапный отказ от угля к 2030 году. Промышленная ассоциация предупреждает о «катастрофических последствиях» нормирования газа.

Йенс Керстан настроил жителей Гамбурга на значительную экономию энергии.

«Все федеральные сценарии предусматривают, что с 1 июля необходимо экономить не менее 20 процентов газа», — заявил политик.

Тем временем Гамбургская промышленная ассоциация (IVH) предостерегает от нормирования поставок газа компаниям. Промышленные компании уже делают все возможное «под значительным давлением галопирующих цен на газ», чтобы сократить потребление, заявил в четверг глава IVH Маттиас Боксбергер. «Дальнейшая значительная экономия была бы достижима только в том случае, если бы производство было ограничено. Это будет иметь серьезные негативные последствия для цепочек поставок и всего экономического цикла».

Он предупредил, что перебои с поставками газа для компаний «будут иметь катастрофические последствия для обрабатывающей промышленности и неизбежно приведут Германию к рецессии».