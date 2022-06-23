В США проводят "ребрендинг" карпа для повышения его популярности

В штате Иллинойс запустили кампанию по переименованию в "copi" четырех видов этой рыбы в надежде, что новая этикетка повысит их привлекательность.

В Иллинойсе партнерские организации запустили кампанию по переименованию в «copi» четырех видов рыбы, известных как азиатский карп, в надежде, что новая этикетка сделает их более привлекательными для потребителей в США.

Превращение карпа в популярный предмет домашнего и ресторанного меню — это один из способов, которым власти надеются обуздать десятилетнее вторжение, угрожающее местной рыбе, мидиям и водным растениям в Миссисипи и других реках Среднего Запада, а также в Великих озерах.

«Название «карп» настолько резкое, что люди даже не хотят его пробовать, — сказал Кевин Айронс, помощник начальника отдела рыболовства в Департаменте природных ресурсов штата Иллинойс. - Хотя он здоровый, чистый и действительно чертовски вкусный».

Федеральная инициатива по восстановлению Великих озер финансирует пятилетний проект стоимостью 600 000 долларов США по ребрендингу карпа и обеспечению его широкой доступности.В нее вошли более двух десятков дистрибьюторов, переработчиков, ресторанов и розничных продавцов.

«Это может стать огромным прорывом», — сказал Джон Госс, руководивший проектом администрации Обамы по остановке вторжения карпа.

Span, чикагская коммуникационная дизайнерская компания, придумала слово «copi». Это сокращенная игра слов «обильный» — отсылка к бурно развивающейся популяции пестрого, белого, травяного и черного амура в центральной части США.

Завезенные из Азии в 1960-70-х годах, чтобы поедать водоросли из канализационных лагун и рыбных ферм Глубокого Юга, карпы сбежали в Миссисипи. Они заполонили большую часть реки и многие притоки, вытеснив местные виды рыб, такие как окунь и краппи.

По оценкам официальных лиц, ежегодно в реке Иллинойс между Миссисипи и озером Мичиган можно выловить до 22,7 миллиона килограммов карпа. Еще больше - в водоемах от Среднего Запада до побережья Мексиканского залива.

«Одни государственные субсидии не положат конец этой войне», — сказал Госс. «Нашей главной надеждой может стать рыночный спрос на копи со стороны частного сектора».

Брайан Юпитер, шеф-повар из Чикаго, планирует предложить сэндвич с копи-по-бой в своей таверне Ina Mae Tavern. По его словам, рыбу можно приспособить к многочисленным кухням, включая каджунскую, азиатскую и латинскую.

Дирк и Терри Фучик, владельцы магазина Dirk's Fish and Gourmet Shop в Чикаго, рассказали, что уже много лет продают гамбургеры из карпа и предлагают фрикадельки из карпа, тако и другие блюда.