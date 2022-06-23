Борель пообещал, что ЕС пересмотрит свои директивы против транзита в Калининград

Глава МИД ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз рассмотрит директивы ограничивающие транзит жизненно важных грузов в Калининградскую область.

Борель подтвердил, что ограничение транзита было рекомендовано Литве из-за принятых санкций против России.

«В Калининграде нет блокады <...> Но Европейская служба внешних связей пересмотрит директивы о санкционных мерах, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать транзит между Калининградом и Россией, а хотим предотвратить обход санкций. И то, и другое должно быть возможно, мы работаем над этим», — сказал Боррель.

Напомним, что Литва ограничила транзит группы товаров, среди которых стройматериалы, металлопрокат и другие необходимые для предприятий региона продукты, а также полностью запретила вывоз продукции произведенной в регионе по сухопутным магистралям.

Запрет, в частности, затронул около 30% грузов, которые доставлялись в Калининград по железной дороге.