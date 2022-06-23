Бизнес Беларуси продолжает контакты с зарубежьем, несмотря ни на что

Представители бизнеса Беларуси продолжают контакты с зарубежными странами, несмотря на сложности последнего времени, заявил глава ВКС РКП Андрей Копыток.

Представители бизнеса Беларуси продолжают контакты с зарубежными странами, несмотря на сложности последнего времени.

Об этом заявил председатель Высшего координационного совета белорусской Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток 23 июня в Москве на встрече с советником-посланником Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Степуком.

По его словам, и за последний год, несмотря ни на какую санкционную ситуацию, было более десятка выездов за рубеж, 1304 человека выехали в составе делегаций белорусских деловых кругов как в Россию, так и в зарубежные страны

В ближайшее время, по его словам, предстоит подписание соглашений о сотрудничестве с регионами России.

Мероприятие запланировано в рамках Форума регионов двух государств, который пройдет 30 июня- 1 июля в Гродно.