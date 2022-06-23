Эксперт MyFitnessPal объяснила, как бороться с усталостью с помощью еды

Бороться с усталостью можно при помощи качественного сна и отдыха, кофе и энергетических напитков. Но можно повысить энергию, изменив свое меню.

Диетолог и штатный эксперт MyFitnessPal Стефани Нельсон говорит, что сначала нужно присмотреться к своему ежедневному рациону.

Нужно записывать приемы пищи и свои ощущения, чтобы понять, какие продукты дают вялость, а какие – бодрость.

Усталость может быть вызвана несбалансированным питанием, недостатком питательный веществ или перееданием. Необходимо соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.

На уровень энергии, здоровье и работу мозга влияют бактерии, которые живут в кишечнике. Их нужно подпитывать таким продуктами, как йогурт и квашеная капуста.

Для нормального питания кишечных бактерий необходимо съедать 25-38 г клетчатки в день, причем получать ее нужно из разных продуктов: цельнозерновых хлебцов, фруктов, бобов, овощей.

Зеленые листовые овощи улучшают работу мозга, поскольку содержат фолиевую кислоту и витамин К. В свой рацион нужно включить брокколи, капусту, шпинат.

Важно определить, какие именно продукты лучше всего подходят для конкретного человека. Если изменения рациона никак не повлияли на усталость, стоит обратить внимание на свое здоровье и пройти медицинское обследование.