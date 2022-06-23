Директор Шатунова обвинил врачей в смерти артиста

Директор умершего сегодня легендарного артиста Юрия Шатунова обвинил врачей в его смерти.

Сегодня, 23 июня в России скончался легендарный певец и солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов.

Директор артиста заявил, что в этом есть вина медиков, который не оказали ему должную медицинскую помощь в карете скорой помощи.

Кудряшов, как пишут "Известия", заявил о том, что врачи даже не воспользовались дефибриллятором, хотя он у них был, а массаж сердца начали делать лишь в последний момент.

"По словам Кудряшова, в скорой певцу не помогали — дефибриллятор в машине был, но им не пользовались. Только в последнюю минуту начали делать массаж сердца. В Домодедовской больнице к Шатунову сразу сбежались врачи и попытались его реанимировать", - говорится в сообщении.

Отметим, что в первой больнице, куда доставили певца, заявили, что до следующего медучреждения он может не доехать, в итоге друзья попытались довезти его сами.