Стариков: НАТО готовится ввести свой флот в Черное море
Российский политолог Стариков рассказал о намерении Запада ввести свои боевые корабли в Черное море.
Белорусское информационное агентство БелТА взяло интервью у российского политолога Старикова. Эксперт рассказал о ситуации вокруг Украины.
По его словам, страны Запада ищут повод, который позволил бы им ввести свои боевые корабли в акваторию Черного моря.
По словам Старикова, НАТО хочет использовать ситуацию с вывозом зерна из Украины для ввода своих сил.
"Запад создает повод для ввода боевых кораблей в Черное море. Им надо, чтобы зерно лежало, а чтобы спасти его от "злых русских", необходимо осуществлять военную операцию, завезти туда боевые корабли и торговые корабли, в трюмах которых в Одессу привезут серьезнейшее вооружение", - рассказал Стариков.
Напомним, что из-за большого количества мин, установленных ВСУ, вывоз зерна сильно затруднен.
Опубликовано: Николай Скира
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