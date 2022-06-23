Экс-сотрудник НАСА рассказала: Маск решил создать SpaceX, когда российский инженер плюнул ему на ботинки

Бывший заместитель администратора НАСА Лори Гарвер опубликовала мемуары, в которых рассказала интересную историю об Илоне Маске и создании SpaceX.

Гарвер пишет, что в 2001 году произошел один инцидент: российский инженер плюнул на ботинки Илону Маску. Это его так оскорбило, что он решил создать собственную ракетную компанию и конкурировать с россиянами.

В своей книге Гарвер рассказывает о том, как космическая отрасль в США становилась коммерческой при администрации Обамы.

Она также пишет, что познакомилась с Маском летом 2002 года. Тогда она только завершила стажировку в России и участвовала в подготовке национальной ракеты «Союз».

Это не первый рассказ о взаимоотношениях Илона Маска с россиянами. Ранее соучредитель SpaceX Джим Кантрелл рассказал, что русские плохо отнеслись к миллиардеру во время их визита в Москву.

Во время той поездки планировалось достичь договоренности и покупке космических ракет для будущей миссии по отправке на Марс мышей или растений.

Кантрелл говорит, что главному конструктору на переговорах надоело слушать Маска, и он плюнул на его обувь.

По словам Кантрелла, русские восприняли неформальную одежду миллиардера как признак неуважения.

Об этой истории писала и Эшли Вэнс. В ней сказано, что русские смотрели на Илона Маска так, будто он не заслуживал доверия.