В Карибских болотах нашли гигантскую бактерию

Ученые нашли в болотах Карибского моря крупнейшую из известных бактерий Thiomargarita magnifica. Она настолько большая, что видна невооруженным взглядом.

Возможно, это одна из самых древних форм жизни на Земле. Бактерия имеет форму вермишели, а ее размер составляет около 2 см – колоссально для одноклеточного организма.

От других бактерий ее отличают не только габариты, но и иная внутренняя архитектура. У нее ДНК не плавает внутри клетки свободно, а находится в специальных мембранных мешочках - органеллах.

Морской биолог Жан-Мари Волланд из Объединенного института генома Министерства энергетики США говорит, что Thiomargarita magnifica в тысячи раз крупнее обычных бактерий.

По его словам, ее обнаружение похоже на встречу с человеком, рост которого соответствует высоте горы Эверест.

Впервые бактерию обнаружил руководитель исследования Оливье Гро в богатой серой морской воде в болотах Гваделупы в 2009 году.

Тогда исследователя заинтересовали длинные белые нити, прикрепленные к затонувшему листу мангрового дерева.

Карибские болота заполнены органическим веществом. Микробы разлагают его и производят высокую концентрацию серы, которая и становится источником энергии для Thiomargarita magnifica.