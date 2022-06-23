В Карибских болотах нашли гигантскую бактерию
Ученые нашли в болотах Карибского моря крупнейшую из известных бактерий Thiomargarita magnifica. Она настолько большая, что видна невооруженным взглядом.
Возможно, это одна из самых древних форм жизни на Земле. Бактерия имеет форму вермишели, а ее размер составляет около 2 см – колоссально для одноклеточного организма.
От других бактерий ее отличают не только габариты, но и иная внутренняя архитектура. У нее ДНК не плавает внутри клетки свободно, а находится в специальных мембранных мешочках - органеллах.
Морской биолог Жан-Мари Волланд из Объединенного института генома Министерства энергетики США говорит, что Thiomargarita magnifica в тысячи раз крупнее обычных бактерий.
По его словам, ее обнаружение похоже на встречу с человеком, рост которого соответствует высоте горы Эверест.
Впервые бактерию обнаружил руководитель исследования Оливье Гро в богатой серой морской воде в болотах Гваделупы в 2009 году.
Тогда исследователя заинтересовали длинные белые нити, прикрепленные к затонувшему листу мангрового дерева.
Карибские болота заполнены органическим веществом. Микробы разлагают его и производят высокую концентрацию серы, которая и становится источником энергии для Thiomargarita magnifica.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола